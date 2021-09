Chrome 94 voor Android brengt Material You en verbeteringen tabbladen

Google is begonnen met het uitrollen van een nieuwe update voor de Chrome-browser. In Chrome 94 komen we verschillende nieuwe functies tegen.

Chrome 94

Om de zoveel tijd verschijnt er een nieuwe versie van de Google Chrome-browser. Deze browser is ook nu weer bijgewerkt naar Chrome 94 en deze brengt voor Android een aantal verbeteringen. Gebruikers kunnen in de nieuwe versie aan de slag met het activeren van Material You-design elementen. Dit kun je activeren door gebruik te maken van de ‘flags’. Hiervoor tik je in de url-balk het volgende adres;

chrome:flags#dynamic-color-android en chrome:flags#theme-refactor-android

Tabbladen

Een andere verbetering in Chrome 94 heeft te maken met de tabbladen. Sinds een eerdere update van Chrome kun je tabbladen in een groep openen. Persoonlijk vind ik het erg prettig; maar voor degenen die dat minder vinden, is er goed nieuws. Naast de optie om een link in een incognito-tab te openen of in een groep, biedt Chrome 94 de mogelijkheid om hem ook in een ‘normaal’ tabblad te openen.

Ander nieuws

Er is een optionele schakelaar aanwezig om altijd een beveiligde verbinding te gebruiken. Bij Instellingen > Privacy en beveiliging kan dan ingesteld worden om altijd HTTPS te gebruiken. Ook zijn er op de achtergrond nog verbeteringen doorgevoerd.

Chrome 94 voor Android wordt uitgerold als update via de Google Play Store. Het kan zomaar even duren totdat iedereen de update binnen ziet komen op de smartphone.