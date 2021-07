Chrome voor Android krijgt reuzehandige zoekresultaat-balk

Een nieuwe functie wordt getest in de Chrome-browser voor Android. Het gaat om een balk waarin je snel kunt navigeren tussen zoekresultaten, die je hebt gevonden bij Google.

Zoekresultaat-balk in Chrome

Google test een nieuwe functie in Chrome waarmee het zoeken op het internet een stuk makkelijker moet verlopen. Met de zoeknavigatie wordt onder de adresbalk een balk toegevoegd waarbij geschakeld kan worden tussen zoekresultaten. Dit zijn zoekresultaten die passen bij de zoekopdracht die je hebt doorgevoerd. Heeft de gekozen webpagina toch niet het gewenste resultaat opgeleverd, dan kun je snel naar een andere webpagina navigeren via deze balk. De ontdekking is ontdekt door 9to5Google.

Op dit moment wordt de functie getest, en kun je deze forceren door in de adresbalk naar chrome: // flags te gaan. De functie heet ‘Continuous Search Navigation’ en kan daar handmatig ingeschakeld worden. Het is niet bekend of Google de functie binnenkort breed beschikbaar stelt voor iedereen.