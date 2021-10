Google brengt handige Lens-functionaliteit naar Chrome-browser

De Google Chrome-browser is op menig computer te vinden. Google heeft voor de browser nu nieuwe functionaliteit aangekondigd; Google Lens.

Google Lens voor Chrome

Google Lens kennen we al van de app en soms ook camera-integratie op Android. Middels beeldherkenning kan bijvoorbeeld getoond worden wat je voor je ziet. Scan je een orchidee, dan zal Google Lens je in een paar seconden vertellen dat de plant die je voor je ziet staan, een orchidee is. Rich je je telefoon op de Erasmusbrug, dan zal Google dit als resultaat tonen.

Nu is de functie er dus alleen nog voor de smartphone, maar dat gaat veranderen. In de komende maanden zal Google Lens beschikbaar komen voor de webversie van Chrome, dus op je computer. Ingeschakeld kan je als gebruiker een deel van een webpagina selecteren, waarna Google Lens gerelateerde informatie zal tonen.