Google Lens voegt nieuw filter toe voor plaatsen; handig voor op vakantie

Google Lens is een handige toepassing voor het vinden van informatie over wat je ziet, hoort of vertaald moet hebben. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de camera in je smartphone. Nu wordt de functionaliteit uitgebreid met een ‘Plaatsen’-filter; handig voor op vakantie!

Google Lens met plaatsen-filter

In sommige gevallen kan Google Lens een onwijs handige tool zijn. Denk bijvoorbeeld aan het herkennen van een soort plant, of het vertalen van een tekst. Nu is Google Lens uitgebreid met de mogelijkheid om te filteren op plaatsen. Deze functie is vanaf nu in de applicatie terug te vinden. Met dit filter kun je gebouwen identificeren en daar gelijk informatie over krijgen.

Richt je bijvoorbeeld je camera op de Tower Bridge, dan krijg je direct het resultaat daarvan te zien, en weet je dat het om een brug gaat. Voor de totstandkoming van het resultaat wordt de AR gebruikt van Lens, maar ook de 3D modellen van Google Earth. De werking van de functie is heel simpel; open Google Lens, selecteer beneden in beeld ‘plaatsen’ en richt de camera op het object.