Android 12 krijgt diepe Google Lens-integratie voor snelle vertalingen

Google Lens is een handige tool om verschillende acties uit te voeren. Denk aan het snel opzoeken van een trefwoord op het internet, het herkennen van planten en vertalingen. En die functionaliteit wordt in Android 12 nog verder uitgebreid.

Android 12 met Google Lens-integratie

Android 12 zit vol met nieuwe functies, en daar lijkt volgens de laatste berichten nog een andere nieuwe functie bij te komen. Op screenshots is te zien dat er een integratie komt van Google Lens. Deze feature lijkt toegevoegd te zijn in Developer Preview 2 en is terug te vinden in het multitaskvenster. Het is te zien op een Pixel 5 en het is op dit moment niet bekend of de feature ook naar niet-Pixel devices komt.

Als in het overzicht met recente apps een scherm te zien is in een andere taal, zou er onderin beeld een optie beschikbaar komen om de desbetreffende content te vertalen. Het is niet helemaal duidelijk welke plannen Google heeft. Daarbij is onduidelijk of de functie ook met de Nederlandse taal overweg kan, of dat het alleen werkt als de smartphone op de Engelse taal is ingesteld. We zien ook nieuwe opties voor het maken van schermafbeeldingen.

Het is nu nog de vraag of Google de functie ook definitief beschikbaar stelt in Android 12, of dat hij bij een ontwikkelaarsversie blijft hangen.