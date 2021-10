Chrome 95 met Material You en handige nieuwe functies; zowel Android als desktop

Google heeft een nieuwe versie van de Chrome-browser uitgegeven. In Chrome 95 zien we een hoop nieuwe features, waaronder het Material You design.

Chrome 95

De Android-browser Chrome krijgt het nieuwe Material You-design uitgerold, welke we terugzien in Chrome 95. De pilvormige zoekbalk is de grootste veranderingen. Uiteraard worden ook de kleuren van de wallpaper in Android 12 overgenomen dankzij Material Theme. Eerder kon je Material Theme al activeren, dat moest dan middels de bekende ‘flags’.

Foto: Androidpolice

Een andere nieuwe functie is dat je door screenshots kunt scrollen. Deze functie kennen we al van verschillende merken, en maakt ook deel uit van Android 12. In Chrome 95 is de functie dus ook aanwezig. Als een screenshot gemaakt wordt, kun je tikken op ‘Meer opnemen’. Op die manier kun je zelf het kader aanpassen om het beeld vast te leggen. Je moet de functie wel zelf activeren. Ga hiervoor naar chrome://flags en zoek op scroll capture.

Voor desktop

In Chrome 95 voor de desktop kun je vanaf nu ervoor kiezen om tabbladen toe te voegen aan een nieuwe groep. In dit geval kun je een hele groep tabbladen bewaren en zo op een later moment snel openen.

Een nieuwe eye-dropper tool kan informatie geven over gebruikte kleuren in een webpagina. Tot op heden kon dit alleen door een optionale extensie te downloaden. Ook kun je instellen dat bepaalde bestanden/links met een ingestelde app geopend worden. Denk aan een PDF of tekstdocument dat met een eigen gekozen app automatisch geopend kunnen worden. Tot slot kunnen webwinkels ondersteuning toevoegen voor een bepaalde authenticatiemethode voor betalingen. Dit kan dan bijvoorbeeld middels je vingerafdruk.

Chrome 95 wordt langzaamaan uitgerold. Het kan even duren totdat iedereen de nieuwe versie aangeboden krijgt.