Chrome voor Android krijgt handige RSS-lezer: zo gebruik je hem

Google nam jaren geleden afscheid van de RSS Reader, een handige tool om feeds mee te volgen. Voornamelijk Feedly nam dit stokje over, maar Google Reader wordt nog altijd gemist. Nu krijgt Chrome voor Android een RSS-lezer, en die komt ook naar iOS en de computer.

RSS-lezer in Chrome

Google heeft de Chrome-browser voor Android uitgebreid met een nieuwe functie. Het gaat om een RSS-lezer die je in Chrome zelf kunt gebruiken, en waarvoor je dus geen aparte applicatie nodig hebt. De nieuwe functionaliteit wordt toegevoegd met Chrome 94, welke inmiddels volop uitgerold wordt. Het volgen van je favoriete website wordt hiermee nog makkelijker gemaakt. De gevolgde websites nemen een plekje in op je startpagina van de browser.

Gebruikers dienen de functie (voor nu) nog wel zelf in te schakelen. Dit kan door in de adresbalk te gaan naar chrome://flags/#web-feed/. Wanneer deze ‘enabled’ wordt, wordt de browser opnieuw gestart en kan de functie gebruikt worden. De werking van de RSS-lezer in Chrome is vrij simpel. Bij je favoriete site, zoals DroidApp, tik je bovenin op de drie puntjes. Vervolgens zie je onderaan in het opengeklapte menu de naam van de site en een knop ‘volgen’. Je krijgt hier een bevestiging van en op je Chrome-startpagina zie je voortaan twee tabbladen; Discover en ‘Je volgt’.

Het kan even duren totdat deze sectie gevuld wordt met content. Daarbij merken we op dat deze verre van stabiel is. Zo worden veel feeds niet opgehaald en krijg je van sommige feeds content van weken oud. Duidelijk dat Google het één en ander moet sleutelen.

Google zou volgens de berichten ook aan een RSS-lezer werken voor de Chrome-browser op Apple iOS en voor de browser. Wanneer deze beschikbaar komen, is nog niet bekend.