Google werkt aan nieuwe Klok- en Chrome-widget in Material You-stijl

Hadden we het eerder al over de nieuwe Google Maps widget, voor Android zijn er nog meer verbeteringen. We zien beelden van twee andere nieuwe Material You-widgets die uitgerold gaan worden voor Google-apps. Het gaat om een Klok-widget en een Chrome-widget.

Nieuwe widgets van Google

Steeds meer Material You komt naar Android. Dit betekent dat de nodige updates verschijnen voor Google-apps. Niet alleen bij de applicaties zelf zijn er wijzigingen, ook heeft Google aandacht geschonken aan de verschillende widgets die bij de apps horen. We hebben je vrijdag bijgepraat over de nieuwe Google Maps widget. Twee andere Google-apps zullen ook nieuwe widgets krijgen, het gaat om Google Klok en browser Google Chrome.

Foto: Smartdroid

De nieuwe widget van de Google Klok-app laat je direct de stopwatch gebruiken, zo is te zien in bovenstaande foto. Via de widget kun je bijvoorbeeld de timer stoppen, pauzeren en opnieuw inschakelen. Bij Chrome heb je een vergelijkbare widget als bij Google Chrome. Met de widget kun je direct een URL invoeren, een zoekopdracht starten of een snelkoppeling gebruiken. Denk hierbij aan het openen van een incognitovenster of het uitvoeren van een spraakopdracht, of het scannen van een (QR-)code. De nieuwe widget zie je in de foto hieronder. Ook kan er gekozen worden voor een nieuwe widget waarbij je direct toegang hebt tot je bookmarks.

De nieuwe widget voor Google Klok wordt langzaamaan verspreid, maar is nog niet voor iedereen beschikbaar. De widget van Google Chrome is eveneens nog niet beschikbaar. Als eerst is deze er voor Google Chrome Beta voor Android.

Foto: Androidpolice