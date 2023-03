Samsung Galaxy A34 en A54: Europese prijzen uitgelekt

De twee nieuwe smartphones uit de Galaxy A-serie houden de geruchtenmolen lekker draaiende. De nieuwe Samsung Galaxy A34 en Galaxy A54 komen nu wederom in het nieuws. Een betrouwbare bron meldt de prijzen van de smartphones.

Prijzen van Galaxy A34 en A54

In een eerder bericht doken de specificaties en prijzen al op van de Galaxy A34 en Galaxy A54. Toen ging het nog om schattingen en ‘ongeveer’-prijzen. Nu meldt de doorgaans erg betrouwbare bron Roland Quandt zich weer. Zijn informatie gaat nu specifiek over de Europrijzen van de twee toestellen die binnenkort aangekondigd zullen worden. Mogelijk kondigt Samsung de nieuwe devices in maart nog aan. We zien dat dingen steeds duurder worden, wat gaat dat betekenen voor de Galaxy A34 en de Galaxy A54?

Beide modellen zullen uitgebracht worden in twee configuraties. De prijs van de Samsung Galaxy A34 zal starten bij een bedrag van 399 euro. Voor een vanafprijs van 499 euro gaat de Galaxy A54 mee naar huis. Ter vergelijking; de Galaxy A33, de voorloper van de A34 werd in Nederland uitgebracht voor 369 euro. Bij de Galaxy A53 begon de adviesprijs bij 449 euro toen het toestel verscheen. De verschillende configuraties van de twee devices zetten we hieronder op een rijtje.

Samsung Galaxy A34

6GB+128GB: 399 euro

8GB+256GB: 479 euro

Samsung Galaxy A54

8GB+128GB: 499 euro

8GB+256GB: 549 euro

Informatie over wanneer Samsung de nieuwe modellen in de A-serie definitief aankondigt is nog niet bekend. Natuurlijk houd DroidApp je hiervan op de hoogte. We zijn benieuwd naar de modellen. Eerdere modellen uit de A-serie kwamen goed uit de test, waaronder de A53, waarvan je hier de Galaxy A53 review kunt lezen.

Samsung Galaxy A33 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 301,00 euro