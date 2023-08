Samsung’s One UI 6 krijgt nieuwe tril-instellingen voor notificaties

Samsung werkt aan verschillende verbeteringen voor de nieuwe versie van de One UI skin. Voor de notificatie-instellingen krijg je meer keuzes uit vibraties in One UI 6.

One UI 6 met verbeterde meldings-notificaties

One UI 6 is de nieuwe laag van Samsung, welke over Android 14 gelegd wordt. De nieuwe versie zal voorzien zijn van verschillende nieuwe functies. Bij de One UI 6 aankondiging heeft Samsung al verschillende details en informatie gedeeld. Nu is bekend geworden dat er nog een fijne verbetering aan zit te komen voor One UI 6. Die heeft betrekking op de vibratie-instellingen bij meldingen.

Rechts de nieuwe instellingen in One UI 6

Samsung zal One UI 6 voorzien van meer mogelijkheden op het gebied van trillen, bij het binnenkrijgen van een melding. Je kunt in de nieuwe versie ervoor kiezen om het trillingspatroon te synchroniseren met de gekozen beltoon. Hierbij gaat de trilling dus mee op de maat van de muziek. Vooral met de standaard door Samsung meegeleverde ringtones moet deze functie nog beter werken.

Op dit moment wordt One UI 6 getest in verschillende landen. Later dit jaar zal de definitieve versie uitgerold worden. Dit zal dan gecombineerd worden met de update naar Android 14.

