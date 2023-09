Android 14: eerste QPR1 bèta brengt volop nieuwe functies

Google heeft de eerste echte testversie van Android 14 gedeeld, waarbij een hoop nieuwe functies zijn toegevoegd. Deze vinden we terug in Android 14 QPR1. Wat brengt de nieuwe versie?

Android 14 QPR1

De eerste echte bètarelease van Android 14 is verschenen. We maken kennis met Android 14 QPR1 waarbij Google steeds verder de puntjes op de spreekwoordelijke ‘i’ zet om Android 14 nog beter te maken. Eerder werd al duidelijk dat de uitrol van de definitieve versie vertraagd is. De nieuwe Android-versie zal wederom uitgebreid worden met nieuwe functionaliteit en mogelijkheden. Maar wat is er nieuw? Mishaal Rahman heeft ze gedeeld, en wij zetten ze voor je op een rijtje.

Foto via 9to5Google

Metro-klok en repareermodus

Allereerst komt er een nieuw lockscreen voor Android. De animatie en de klok op het vergrendelscherm ziet er verfijnder uit, waarbij je ook de nieuwe metro-klok ziet. Daarnaast krijgt Android 14 nieuwe batterij-informatie, waarbij je bij de instellingen terug kunt vinden hoeveel laadcycli de telefoon doorstaan heeft.

Screenshot via 9to5Google

Er komt ook een optie die de telefoon een beveiligde omgeving geeft voor als het toestel ter reparatie opgestuurd moet worden. Android 14 brengt ook een meer onderscheidende achtergrond voor de snelle instellingen, een nieuw effect bij het wisselen van een achtergrond en zoekvoorkeuren voor de zoekfunctie in de Pixel Launcher.

Beeldverhouding en ‘Zoek mijn Android’

Android 14 brengt gebruikers ook de mogelijkheid om per app de beeldverhouding aan te passen. Door het zogenaamde aspect ratio aan te passen, kun je ervoor kiezen dat een app opent in volledig scherm, half scherm, in de 16:9 verhouding of volgens de app-standaard.

Tevens lijkt er ook een verbetering in ontwikkeling te zijn voor ‘Find my Device’. De functie waarmee je je toestel terug kunt vinden als je deze verloren bent of als deze gestolen is. Apple heef dit ook, met Find my iPhone, dat werkt zelfs als het toestel uitgeschakeld is. Dat laatste is bij Android niet het geval, maar dit lijkt te gaan veranderen. Tevens zijn er verbeteringen op komst voor het vergrendelscherm, dat ook in landscape (liggende stand) goed zijn werk moet doen.

Foto via 9to5Google

Bluetooth en webcam

In Android 14 QPR1 wordt het verder mogelijk om verschillende live wallpapers in te stellen voor zowel het vergrendelscherm als de achtergrond van het toestel. Er kunnen ook meer eigenschappen toegewezen worden aan Bluetooth audioapparaten, zodat je deze sneller kunt koppelen, waarbij audioapparaten kunt specificeren.

Je kunt voortaan nog eenvoudiger je telefoon als webcam gebruiken aan je pc. Wanneer je de telefoon via usb aan je computer verbindt, krijg je voortaan een extra optie te zien naast ‘alleen opladen’ of ‘bestandsoverdracht’; webcam. Je telefoon kan dan dienen als webcam.

Uitrol

Goed om te weten is dat Android 14 QPR1 voornamelijk gericht is op Pixel-toestellen. Het is dan ook goed mogelijk dat niet alle functies beschikbaar komen voor alle Android-devices. Daarin zijn fabrikanten vrij. In ons Android 14 Update Overzicht zie je precies welke toestellen de update naar de nieuwe Android-versie zullen ontvangen.