Android 14 Beta 5.3 uitgebracht: dit keer wel de laatste bèta?

Een nieuwe bètaversie is uitgebracht van Android 14. Deze week werd bekend dat de definitieve versie van Android 14 is vertraagd. Reden genoeg voor Google om nog even wat plooien glad te strijken. Wat pakt Android 14 Beta 5.3 aan?

Android 14 Beta 5.3

In de afgelopen weken werd bekend dat Google pas op een later moment Android 14 definitief uitbrengt. Naar alle waarschijnlijkheid heeft Google nog wat zaken gevonden die geoptimaliseerd moeten worden, voordat de definitieve versie van Android 14 verschijnt. Testen worden uitgevoerd met meerdere testversies, en dat is nu ook het geval met de meest recente testversie. Nu is voor de bètadeelnemers namelijk Android 14 Beta 5.3 beschikbaar.

Android 14 Beta 5.3 pakt enkele zaken aan die gemeld zijn in vorige versies. De changelog hebben we hieronder neergezet. De update wordt aangeboden aan de deelnemers van het bètaprogramma. Oorspronkelijk zouden er veel minder bètaversies verschijnen. De definitieve versie zou naar verwachting op 4 oktober verschijnen. Op die datum kondigt Google ook andere nieuwe producten aan, zoals de Pixel 8-serie en Pixel Watch 2.