OnePlus Buds Pro 3 oordopjes verschijnen in het nieuws; dit zijn ze

De nieuwe oordopjes van OnePlus zijn opgedoken in het nieuws. De smartphonefabrikant komt binnenkort met de OnePlus Buds Pro 3, waarbij we een bekend design zien.

OnePlus Buds Pro 3 foto’s

Op het web is de eerste informatie verschenen van de OnePlus Buds Pro 3. De nieuwe oordopjes van OnePlus zullen op een later moment aangekondigd worden, maar nu komen we alvast het één en ander te weten. Mogelijk kiest OnePlus ervoor om het toestel samen met de OnePlus 12 aan te kondigen. Deze verwachten we begin volgend jaar.

De specificaties van de OnePlus Buds Pro 3 komen overeen met die van de huidige OnePlus Buds Pro 2. Zo zou de actieve ruisonderdrukking tot 48dB omgevingsgeluid dempen. De woofer is er een van 10,4 millimeter, samen met een tweeter van 6 millimeter. Ook is er DynAudio- en Google Fast Pair technologie, samen met Bluetooth 5.3.

De accuduur van de headset zou uitkomen op negen uur, wat zes uur is bij het gebruik van ANC, ofwel ruisonderdrukking. De oplaadcase moet nog 22 uur toevoegen aan batterijduur. De bron meldt een metalen afwerking, IP55 certificering voor de oordopjes en een IPX4 certificering voor de oplaadcase.