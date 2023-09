OnePlus Pad Go wordt goedkope tablet van fabrikant

OnePlus heeft al de OnePlus Pad in het portfolio, het lijkt erop dat er nog een tweede tablet aan zit te komen. Een meer betaalbare tablet krijgt de naam OnePlus Pad Go, zo onthult de fabrikant zelf alvast.

OnePlus Pad Go in aantocht

Eerder dit jaar kwam OnePlus met de nieuwe OnePlus Pad. De nieuwe tablet van het merk wordt in beeld en met naam gedeeld door het Indiase account van OnePlus zelf. Volgens het merk moet de nieuwe tablet ‘binnenkort’ uitgebracht, maar horen we niets over een releasedatum of dergelijke. Volgens geruchten zou OnePlus in januari het nieuwe apparaat willen aankondigen.

Informatie over de specificaties worden nog niet gedeeld. Echter melden bronnen dat het nieuwe apparaat zal beschikken over een 11,6 inch LCD-scherm, met een resolutie van 2,4K en een verversingssnelheid van 144Hz. OnePlus zou daarbij kiezen voor de beeldverhouding van 7:5 en de tablet leveren met OxygenOS 13, wat betekent dat hij op de markt verschijnt met Android 13.

Het is niet bekend of OnePlus de tablet wereldwijd wil uitbrengen, of hem alleen in India uitbrengt. De aankondiging in januari zou samen moeten gaan met de presentatie van de OnePlus 12 en de OnePlus 12R. Ook verwachten we binnen enkele maanden nog de introductie van de eerste foldable van OnePlus.