OnePlus Pad onderworpen aan duurzaamheidstest in video

Een nieuwe video is geüpload door JerryRigEverything. De videomaker heeft de OnePlus Pad onderworpen aan een duurzaamheidstest. Doorstaat de eerste tablet van OnePlus het onheil van buitenaf?

OnePlus Pad in duurzaamheidstest

De nieuwe OnePlus Pad is sinds kort verkrijgbaar, waaronder ook in Nederland. DroidApp maakte de OnePlus Pad preview tijdens het Mobile World Congress in Barcelona, eerder dit jaar. Nu heeft ook Zack van JerryRigEverything naar de nieuwe tablet gekeken. Hij kijkt doorgaans naar hoe het gesteld is met de duurzaamheid van producten. Hoe snel krast het scherm, de behuizing, en hoe zit de rest in elkaar?

De verschillende testen zijn nu uitgevoerd door Zack. Het resultaat kun je bekijken in onderstaande video die online is gezet. Duidelijk is dat het scherm qua hardheid in de buurt komt van de Apple iPad.