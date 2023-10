OnePlus Open: foldable smartphone debuteert in de Benelux

OnePlus heeft zojuist haar eerste vouwbare smartphone gelanceerd! Maak kennis met de veelzijdige OnePlus Open waarmee OnePlus het foldable-toneel betreedt.

OnePlus Open opvouwbaar en veelzijdig

OnePlus heeft haar eerste vlaggenschip foldable Android smartphone gelanceerd en doet dat met een hoop features. Het toestel komt beschikbaar in de groene kleurstelling Emerald Dusk, voorbehouden aan de vlaggenschipmodelen van de fabrikant. Het toestel is 5,8 millimeter dik en weegt 245 gram, toch is het toestel gemakkelijk te bedienen met één hand. Er is ook een zwarte variant met een soort lederen finish aan de achterzijde maar deze komt niet beschikbaar in de EU.

De OnePlus Open is voorzien van twee 2K fluid amoled ProXDR-schermen met ieder een verversingssnelheid van 120Hz. Dichtgeklapt biedt het toestel een 6,31 inch display, opengevouwen komt het 7,82 inch scherm tevoorschijn. Verder heeft de OnePlus Open ondersteuning voor Dolby Vision en Atmos voor een rijkere entertainment beleving.

De OnePlus Open beschikt verder over een set van drie lenzen. Het hart van de cameraset wordt gevormd door de primaire camera, bestaande uit de SONY LYTIA-T808 8MP-camera. De primaire camera is voorzien van ‘Pixel Stacked’- en ‘Optical Image Stabilisation’-technologie (OIS). De set wordt compleet gemaakt door een telefotocamera van 64 megapixel met 6x in-sensor lossless zoom inclusief OIS, en een ultragroothoekcamera van 48MP voorzien van AutoFocus. De telefotocamera heeft een ultra zoom modus waarmee tot wel 120 keer ingezoomd kan worden.

De motor van het toestel is de Snapdragon 8 Gen 2 Mobile platform met 16 gigabyte aan werkgeheugen en 512GB aan opslagruimte. Daarnaast vinden we een 4805 mAh batterij waarvan OnePlus claimt dat deze volledig opgeladen kan worden in slechts 42 minuten.

“Het woord ‘Open’ weerspiegelt niet alleen de nieuwe opvouwbare vormfactor, maar ook onze open houding om nieuwe technologische mogelijkheden te verkennen. De OnePlus Open biedt ongeëvenaarde hardware en innovatieve softwarefuncties die ontworpen zijn rond de nieuwe vormfactor, en sluit daarmee naadloos aan op ons ‘Never Settle’-motto,” – Kinder Liu, President en COO van OnePlus.

OxygenOS 13.2

Open Canvas is in het gloednieuwe OxygenOS 13.2-besturingssysteem vanaf de grond opgebouwd om de dagelijkse productiviteit en efficiëntie op een groot scherm te verbeteren. Met Open Canvas is het gebruik van meerdere vensters of een ‘split screen’ niet langer beperkt tot de fysieke grootte van het scherm. Waarmee je apps individueel kunt vergroten, verkleinen en verplaatsen.

Open Canvas introduceert ook een taakbalk onderaan het grote hoofdscherm. De taakbalk van de OnePlus Open beschikt over een gloednieuwe map genaamd ‘Recent’, welke vrijwel direct toegang geeft tot recente foto’s, opgeslagen afbeeldingen, bewerkte documenten en meer. Ook kan je bestanden heen en weer slepen tussen apps, waarmee je op je OnePlus Open een desktopachtige ervaring krijgt.

Verkrijgbaarheid

De OnePlus Open is vanaf 26 oktober officieel verkrijgbaar in Nederland en België tegen een adviesprijs van € 1.799,-. Wel kan het toestel al voorbesteld worden waarbij je tot 26 oktober een setje OnePlus Buds Pro 2 ontvangt, bestel je tussen 26 oktober en 30 november dan ontvang je de Buds Pro 2R van de fabrikant gratis.