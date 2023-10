OnePlus Open specificaties uitgelekt: prijs en details

Nieuwe informatie is binnen komen druppelen over de OnePlus Open. De eerste vouwbare smartphone van OnePlus komt met verschillende eigenschappen in het nieuws. Wat heeft het toestel te bieden?

OnePlus Open in het nieuws

De OnePlus Open wordt het eerste vouwbare toestel van OnePlus. De fabrikant heeft al verschillende teasers gedeeld en ook kwam al een video naar buiten van de smartphone. Nu kan de informatie uitgebreid worden met geruchten die nu rondgaan over de nieuwe foldable.

Waar in de eerdere video het camera-eiland afgeplakt was, zien we die nu in volle glorie. Met dank aan Winfuture zien we dat de OnePlus Open een grote cirkelvormige cameramodule krijgt. Hierin is ruimte voor drie lenzen. Dit zijn vermoedelijk twee 48 megapixel camera’s voor de hoofdlens en groothoeklens. Een 64 megapixel periscooplens voor zoom-opnames zou ook aanwezig moeten zijn.

Als de informatie klopt, dan komt de foldable smartphone met een Snapdragon 8 Gen 2 chipset, 16GB RAM en een 7,8 inch scherm intern, 6,31 inch scherm extern. De prijs zou uitkomen op 1699 dollar.