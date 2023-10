OnePlus deelt eerste teaser van OnePlus Open

De nieuwe OnePlus Open gaat met zijn naam al enige tijd rond in het geruchtencircuit, nu zien we de eerste beelden. Het is de eerste vouwbare smartphone van de Chinese fabrikant.

OnePlus Open in teaser

OnePlus heeft zijn eerste teasercampagne gelanceerd voor zijn aankomende opvouwbare telefoon, de OnePlus Open. Het bedrijf heeft een video gepubliceerd waarin OnePlus-CEO Pete Lau het scharnierontwerp van het apparaat bespreekt.

Het scharnierontwerp van de OnePlus Open is gebaseerd op dat van de Oppo Find N2, maar heeft 31 minder componenten. Dit maakt het scharnier kleiner en lichter, en zorgt ervoor dat de telefoon soepeler opent en sluit.

Lau belooft dat de OnePlus Open een snelle en soepele ervaring zal bieden, zoals we van andere OnePlus-toestellen gewend zijn. Hij zegt dat het apparaat is ontwikkeld door een team van OnePlus- en Oppo-ingenieurs, die elk hun unieke expertise hebben ingebracht.

De OnePlus Open zal naar verwachting later deze maand worden gelanceerd.