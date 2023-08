OnePlus Open wordt definitief naam van nieuwe foldable

Verschillende merken hebben al foldables in hun portfolio en ook OnePlus zal binnenkort een vouwbaar toestel uitbrengen. Nu is er meer bevestiging over de naam die OnePlus voor het toestel zal gebruiken; OnePlus Open.

OnePlus Open wordt de naam

De naam van de nieuwe foldable van OnePlus wordt ‘Open’. Het merk bevestigt dit op het sociale netwerk Twitter, waar het de tekst ‘We OPEN when others FOLD’ deelt. Verder worden geen nieuwe details of specificaties met de buitenwereld gedeeld. De OnePlus Open zal de eerste vouwbare smartphone worden van het bedrijf. Eerder dit jaar kwam het merk ook al met haar eerste tablet; de OnePlus Pad. Daar komt dus nu een productcategorie bij.

Eerder verschenen renders

Het vermoeden is dat de formfactor van de OnePlus Open te vergelijken is met die van de Galaxy Z Fold 5. Deze smartphone werd vorige week door Samsung aangekondigd en gaat open als een boekje. Samsung presenteerde tijdens dezelfde aankondiging ook al de Galaxy Z Flip 5. Een ander merk dat aan de slag is gegaan met foldables is Motorola, met bijvoorbeeld de Motorola Razr 40 Ultra.

Van de OnePlus Open wordt verwacht dat het toestel uitgerust wordt met een 7,8 inch AMOLD-scherm binnenin en een 6,3 inch AMOLED-scherm aan de buitenkant. Er wordt gesproken over een Snapdragon 8 Gen 2 chipset, 4800 mAh batterij met 67W laden en een samenwerking met Hasselblad voor de camera. De hoofdcamera is vermoedelijk een 48 megapixel lens. Meer specificaties zijn eind juni uitgelekt.