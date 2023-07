‘OnePlus Open wordt naam van eerste foldable van OnePlus’

De nieuwe vouwbare smartphone van OnePlus wordt mogelijk volgende maand aangekondigd. De smartphonefabrikant lijkt echter voor een andere naamvoering te gaan dan concurrenten. De naam OnePlus Open gaat nu rond.

We hebben al meermaals geschreven over de nieuwe vouwbare smartphone van OnePlus. De fabrikant leek eerder voor de minder originele naam ‘OnePlus Fold V’ te gaan, maar lijkt nu toch voor een andere naam te hebben gekozen. De laatste berichten die over de naam van het toestel spreken, hebben het over de naam OnePlus Open. De informatie over de naam van het toestel is afkomstig van leaker Max Jambor.

Volgens de bron had OnePlus nog meer namen in gedachten voor het nieuwe toestel. Zo zou ook nog gedacht zijn aan de namen Edge, Peak, Wing en Prime. ‘Open’ lijkt het nu geworden te zijn. OnePlus zelf heeft nog geen bericht de deur uit gedaan over de aankondiging van haar eerste vouwbare smartphone.

Eerder doken de specificaties van de nieuwe smartphone al op. De verwachting is dat de smartphone in augustus aangekondigd zal worden door het merk.