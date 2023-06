OnePlus Fold nog verder in het nieuws: dit zijn de specificaties

Als alle geruchten kloppen, krijgen we in augustus de aankondiging van een nieuw product van OnePlus. Het is de eerste vouwbare smartphone van het bedrijf; de OnePlus Fold. Nu komen we de specificaties te weten van het toestel.

OnePlus Fold renders en specificaties

Een toestel dat met regelmaat voorbijkomt in het geruchtencircuit, dat is toch wel de OnePlus Fold, die eerder al opdook onder de naam OnePlus V Fold. Wat nou de echte naam wordt, dat is nog niet helemaal helder, maar duidelijk is wel dat de smartphone eraan zit te komen. Mogelijk vindt de aankondiging in augustus plaats. Nu komen we meer te weten over het nieuwe toestel van OnePlus.

De nieuwe smartphone van OnePlus zal voorzien worden van een 7,8 inch AMOLED-scherm aan de binnenkant. Deze levert een resolutie van 2100 x 1900 pixels. Aan de buitenzijde heeft de OnePlus Fold een 6,3 inch scherm met eveneens een verversingssnelheid van 120Hz. Dit zal naar verwachting eveneens een AMOLED-scherm zijn. Er is een Snapdragon 8 Gen 2 chipset, maximaal 16GB RAM en 256GB opslagruimte. OnePlus geeft de telefoon daarbij een 4800 mAh batterij met 67W laden.

Waarschijnlijk zal OnePlus weer samenwerken met Hasselblad voor het realiseren van de camera. Hierbij wordt een 48 megapixel hoofdlens verwacht, samen met een 64MP telelens en een 48MP groothoeklens. Aan de voorkant is daarnaast een 32 megapixel front-camera, opengeklapt is er nog een 20 megapixel selfielens beschikbaar. De OnePlus Fold wordt geleverd met Android 13 en OxygenOS 13.1 en een vingerafdrukscanner aan de zijkant. En jawel, ook de vouwbare smartphone van OnePlus krijgt een alert-slider.