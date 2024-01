OnePlus 12R krijgt 5500 mAh accu en beter scherm

We kunnen ook in 2024 weer het nodige verwachten van OnePlus. De fabrikant komt in het nieuws met de OnePlus 12R. Deze smartphone gaat beschikken over een nog beter scherm en een enorme accu.

OnePlus 12R met enorme accu

De OnePlus 12R verwachten we op 23 januari. Op die datum zal OnePlus ook de OnePlus 12 aankondigen voor de Europese markt. Eerder werd al bekend dat de OnePlus 12R eveneens naar ons land komt. Nu komt er steeds meer informatie binnendruppelen over de nieuwe R-smartphone. Bij deze serie draait het vooral om gamen en hoge prestaties.

Nu krijgen we meer informatie over de accucapaciteit van de smartphone. De OnePlus 12R krijgt een 5500 mAh accu mee van de fabrikant, zo bevestigt het merk. De teaser die gedeeld wordt krijgt de slogan ‘Smooth Beyond Belief’ mee, waarbij ook gehint wordt op het scherm van de telefoon.

De OnePlus 12R krijgt naar verluidt een LTPO 4.0 scherm, wat nog betere kwaliteit moet afleveren. Daarbij zou het scherm overweg kunnen met een groot aantal verversingssnelheden, inclusief een verversingssnelheid van 72Hz en 90Hz. Er gaan ook geruchten over een Snapdragon 8 Gen 2 chipset, 16GB RAM en een triple-camera met 50 megapixel hoofdsensor. Het scherm zelf zou 6,78 inch groot zijn en voorzien zijn van Gorilla Glass Victus 2.

Alle details krijgen we op 23 januari te weten. Eerder zagen we al wel de twee kleuren waarin het toestel uitgebracht zal worden.

De foto bovenaan het artikel toont niet de OnePlus 12R