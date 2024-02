‘Nieuwe OnePlus Nord gelekt: dit is het ontwerp’

OnePlus komt in het nieuws met een smartphone die officieel nog geen naam heeft. De fabrikant wordt in het nieuws gebracht als zijnde nieuwe OnePlus Nord. Op dit moment is de OnePlus Nord 3 het nieuwste model.

Nieuwe OnePlus Nord in beeld

De eerste berichten over een nieuw OnePlus Nord-model komen online. Renders laten het vermoedelijke design zien van het toestel, waarbij de codenaam CPH2613 gebruikt wordt. Niet alleen zien we de foto’s van de telefoon, van de specificaties komen we ook alvast het één en ander te weten.

OnePlus zou het nieuwe toestel voorzien van een AMOLED-scherm. Hierbij zal de telefoon twee camera’s krijgen met een LED-flitser en zit de vingerafdrukscanner in het scherm. Tevens zou het model een infraroodsensor krijgen om je telefoon bijvoorbeeld te laten functioneren als afstandsbediening. OnePlus zou de camera willen uitrusten met een 50 megapixel hoofdlens en een 16 megapixel groothoeklens. Verdere details ontbreken nog, als er meer informatie is, dan houden we je natuurlijk op de hoogte.

OnePlus Nord 3 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 404,00 euro