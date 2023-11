Samsung Galaxy S22-serie krijgt Android 14 met One UI 6

Een grote update staat klaar voor de Samsung Galaxy S22-serie. De drie toestellen in de serie worden geüpdatet naar Android 14, samen met One UI 6. Dit brengt een hoop nieuwe verbeteringen en functies.

Galaxy S22: Android 14 update is er

Samsung is in Nederland, België en verschillende Europese landen begonnen met het updaten van de Samsung Galaxy S22-serie. De smartphones in de serie worden bijgewerkt met de update naar Android 14. Niet alleen wordt Android 14 uitgerold, Samsung combineert de update ook met haar nieuwste skin; One UI 6. Daarnaast meldt Frank dat ook beveiligingsupdate november 2023 wordt toegevoegd aan de update.

One UI 6 hebben we eerder besproken, waarbij een reeks nieuwe functies en mogelijkheden zijn toegevoegd aan het platform. Alle nieuwe functies in One UI 6 hebben we in dit artikel op een rijtje gezet. We zien verschillende veranderingen in het design, maar ook een nieuw Samsung-lettertype en het vernieuwde ontwerp voor het quick panel.

Daarbij bevat Android 14 verschillende verbeteringen. Er is bijvoorbeeld werk gemaakt van verbeteringen in de beveiliging en de privacy. Ook het regelen van het volume is nu verbeterd en de emoticons zijn in een nieuw jasje gestoken. De update wordt vanaf nu uitgerold voor de Samsung Galaxy S22, de Galaxy S22+ en Galaxy S22 Ultra.

Samsung Galaxy S22 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 539,00 euro

Samsung Galaxy S22+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 806,00 euro