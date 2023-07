Nearby Share app voor Windows officieel uitgebracht

Google heeft bekend gemaakt dat de Nearby Share app officieel is uitgebracht, daarmee is het teststadium voorbij voor de app. Nearby Share dient als eenvoudige manier om bestanden uit te wisselen tussen Android telefoons en Windows computers.



Snel bestanden uitwisselen

Sinds de bètalancering in maart 2023, heeft Nearby Share voor Windows gestaag aan populariteit gewonnen, met meer dan 1,7 miljoen installaties op pc’s over de hele wereld. Het heeft al meer dan 50 miljoen bestanden overgedragen tussen Android-apparaten en pc’s, waarbij foto’s en video’s de meest uitgewisselde bestandstypen zijn.

Met de officiële lancering van Nearby Share voor Windows, zijn er ook nieuwe functies toegevoegd om de gebruikerservaring te verbeteren. De app bevat nu een schatting van de tijd die nodig is voor bestandsoverdrachten, vooral handig bij het verzenden van grote bestanden. Bovendien is er een handige afbeeldingspreview toegevoegd binnen de app-notificaties, zodat gebruikers kunnen controleren of het juiste bestand wordt gedeeld.

Het team achter de applicatie laat weten dat het niet stil zal zitten en ook de komende tijd nog nieuwe functies zal toevoegen. Ook worden er afspraken gemaakt met fabrikanten om de app standaard op de computer mee te leveren. Een van die partners is HP, zo maakte Google bekend. Nearby Share kan geïnstalleerd worden via de speciale pagina op de Android website.