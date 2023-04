Google brengt Nearby Share uit voor Windows: alternatief voor AirDrop

Apple biedt met AirDrop een handige tool waarmee je bestanden snel kunt uitwisselen tussen je iPhone en je Mac. Nu komt Google voor Android met Nearby Share dat werkt met Windows.

Nearby Share voor Windows

Google biedt op Android al een fijne tool waarmee je bestanden uit kunt wisselen tussen Android-apparaten. We hebben eerder een uitgebreid tipartikel gepubliceerd met uitleg over hoe Nearby Share werkt. Niet alleen voor het delen van bijvoorbeeld foto’s, maar ook voor linkjes of andere bestanden kan ‘Dichtbij Delen’ gebruikt worden.

Tijdens de CES in Las Vegas werd begin vorig jaar een variant aangekondigd voor Windows, nu is het moment daar dat je deze ook daadwerkelijk kunt gebruiken. Je installeert hiervoor de officiële toepassing op je Windows-pc en koppelt deze met je Android-device. Het gaat om een bètaversie, waardoor het een en ander nog wat fouten zou kunnen bevatten.

Om Nearby Share te gebruiken op je Windows, dien je te beschikken over een computer met Windows 10 x64. Pc’s met een ARM chip worden op dit moment niet ondersteund, zo meldt Google. De computer dient te beschikken over Bluetooth en WiFi om de functie te gebruiken. Nearby Share maakt het mogelijk om documenten, foto’s en video’s uit te wisselen van en naar je smartphone en computer.

Wil je aan de slag met de bèta van Nearby Share op Windows, dan kun je deze hier downloaden.