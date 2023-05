Google Play Games uitgebracht voor Windows computers: zo werkt het

Google Play Games ken je waarschijnlijk al als toepassing voor op je smartphone. Nu promoot Google ook de versie voor Windows. Hiermee speel je Android-games op je computer. De dienst werkt vanaf nu in Nederland, waarvoor je de bèta kunt downloaden.

Google Play Games voor Windows

Android games spelen op je computer wordt met Google Play Games voor Windows een stuk makkelijker gemaakt. Google heeft de bèta uitgebracht in ons land, waarmee je de dienst dus gewoon op de computer kunt gebruiken. Voordeel; de voortgang van je spel op de tablet of smartphone, wordt dankzij de aanwezigheid van Google Play Games gesynchroniseerd met je computer. Dit wordt namelijk opgeslagen in je Google-account.

Maar wat kun je met Google Play Games voor Windows? Je kunt ermee dus games spelen op je computer, waarbij je ook gebruik kunt maken van je muis en je toetsenbord. Op dit moment worden verschillende games ondersteund voor Windows, maar door de technische vereisten kan het zijn dat je favoriete game hier nog niet tussen zit.

Wil je gebruik maken van Google Play Games voor Windows, dan kun je via deze site de Bèta downloaden op je computer of laptop. Wel dient je computer te beschikken over bepaalde systeemvereisten. Die zetten we hieronder op een rijtje.

Minimale vereisten