Google Stadia stopt, gaat gebruikers terugbetalen

Google heeft bekend gemaakt te stoppen met haar gamestreamingdienst Stadia. Gebruikers van de dienst zullen wel terugbetaald worden. De stekker gaat per direct al uit de Stadia Store.

Google Stadia stopt

Google zette ooit zo hard in op de eigen gamingdienst Google Stadia. De dienst werd in 2019 gelanceerd. Die dienst houdt op te bestaan, zo heeft het bedrijf bekedn gemaakt. Volgens Google werkt de technologie achter Stadia goed, en wil het daarom integreren in andere diensten zoals YouTube. De dienst in huidige vorm heeft echter niet het succes weten te bereiken wat Google voor ogen had. Vooral het aantal spelers bleef achter bij de verwachtingen.

Google zal op 18 januari stoppen met Stadia in het geheel. Per direct is de Stadia Store al niet meer te bereiken. Tot 18 januari kunnen enkel de gekochte items nog gespeeld worden. Nieuwe add-ons en toevoegingen kunnen niet meer aangeschaft worden. Al het geld dat gebruikers in Stadia hebben gestoken krijgen ze terug; zowel de games, de toevoegingen en de hardware, als deze via de Google Store zijn aangeschaft. Hardware hoeft hierbij niet teruggestuurd te worden.

Het bedrijf geeft meer informatie in de vragensectie bij de FAQ.