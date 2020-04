Google Stadia: gratis versie van gamedienst nu beschikbaar

Google Stadia kan gezien worden als de Spotify of Netflix voor het spelen van games. Nu is de gratis versie uitgebracht door Google en kun je eindeloos spellen spelen.

Google Stadia met gratis versie

Vijf maanden geleden werd Google Stadia aangekondigd. Dit is de gamedienst van Google en biedt je veel games voor een vast bedrag per maand. Er werd bij de aankondiging al gezegd dat er een gratis versie beschikbaar zou komen, en nu is het zover. Overigens betekent dit niet dat je geheel gratis kunt gamen. Je kunt de dienst weliswaar voor niks gebruiken, je betaalt alleen voor de losse spellen. Met de gratis versie speel je games in 1080p Full-HD resolutie met 60fps.

Overigens, iedereen kan nu de uitgebreide versie proberen van Stadia. Heb je nog niet eerder Stadia gehad, dan kun je twee maanden lang kosteloos Stadia Pro gebruiken. Hierbij heb je toegang tot negen games. Dit zijn onder andere GRID, Destiny 2: The Collection en Thumper. Heb je al Stadia Pro, dan hoef je de komende twee maanden niet te betalen. Zeg je Stadia Pro op, dan kun je gekochte games blijven spelen. De normale prijs komt uit op 9,99 euro per maand.

Benieuwd naar Stadia? Dan kun je onderstaande stappen volgen;

Ga naar Stadia.com en meld je aan, dit kan via een Gmail adres

Download de Stadia-app op je Android of iOS-device

Speel games op je laptop, desktop, Chrome OS tablet; met je favoriete ondersteunende controller of muis en toetsenbord

Nederland behoort dus tot de 14 gelukkige landen waar de gratis versie beschikbaar komt. Het kan zijn dat het niet direct zichtbaar is, maar dat zal in de komende uren wel het geval zijn.