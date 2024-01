Samsung laat je je Galaxy gebruiken als webcam op laptop of pc

Een interessante toevoeging komt er voor je Galaxy-smartphone of tablet. Een Galaxy-apparaat kan binnenkort gebruikt worden bij je computer en laptop en dienen als webcam. Samsung heeft de functie als eerst aangekondigd voor de Galaxy Book 4-serie.

Je Galaxy als webcam

Samsung heeft aangekondigd dat een aanstaande update van Link to Windows hun Galaxy-smartphones in staat zal stellen om hun camera’s te gebruiken als webcams voor laptops en desktops. Deze onthulling vond plaats tijdens CES 2024, waar Samsung en Microsoft de introductie van een nieuwe functie voor de Galaxy Book 4-serie aankondigden.

Deze functie, mogelijk gemaakt door Microsoft’s Link to Windows-service met integratie met Samsung, maakt het mogelijk om de camera van een Galaxy-telefoon te gebruiken op een Windows-computer op dezelfde manier als een traditionele webcam. Dit betekent dat de camera van de Galaxy-smartphone kan worden ingezet in applicaties zoals Microsoft Teams, maar ook andere diensten als Zoom of Google Meet.

Samsung legde uit dat gebruikers met deze functie kunnen genieten van uitstekende beeldkwaliteit en met één klik kunnen schakelen tussen de camera’s aan de voor- en achterzijde. Dit geeft de gebruikers flexibiliteit om zich aan verschillende opstellingen aan te passen zonder de pc-instellingen aan te passen. Bovendien kunnen gebruikers diverse telefoonfuncties toepassen, zoals achtergrondvervaging en automatische framing, om het beeld scherp te stellen, ongeacht de omgeving.

Interessant genoeg is de compatibiliteit van deze functie breed; Samsung heeft aangegeven dat deze zal werken op Galaxy-telefoons met One UI 1.0 en hoger, wat overeenkomt met Android 9 of hoger. Hierdoor kunnen zelfs oudere Samsung-telefoons extra functionaliteit krijgen.

Hoewel de exacte uitroltijd van deze functie nog onbekend is, werd deze eerder al opgemerkt in versies van de Link to Windows-app.