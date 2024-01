NOS Jeugdjournaal app krijgt grote update met nieuw design

Een grote update staat klaar voor de app van het Jeugdjournaal. De applicatie is hierbij voorzien van een nieuw ontwerp, en kun je makkelijk swipen door het nieuws.

Jeugdjournaal app in het nieuw

Speciaal voor kinderen is er een handige Jeugdjournaal app, die het nieuws brengt in simpelere, begrijpelijkere manier. De app is nu voorzien van een update. De NOS heeft hierbij gekozen voor een nieuw ontwerp, die het gebruik van de applicatie net wat anders maakt.

Je swipet door het nieuws met veegbewegingen. Dit is overigens niet alleen het nieuws, maar ook video’s, stellingen, quizvragen en artikelen. Kinderen kunnen onder het nieuws ook meepraten over het nieuws en ook kun je op andere manieren je mening geven.

Sonja Verbaarschott, chef Jeugdjournaal bij de NOS geeft de volgende reactie; ”We vinden het belangrijk om te blijven vernieuwen” … Bijna tien jaar terug was de Jeugdjournaal-app de eerste Nederlandse nieuwsapp voor kinderen. “Er is veel veranderd in de manier waarop en de snelheid waarmee kinderen nieuws meekrijgen. Onze nieuwe app sluit daar volledig op aan.”

De Jeugdjournaal app kan gedownload worden uit de Google Play Store via onderstaande button.

Bron foto: NOS in persbericht