Microsoft Surface Duo 2 officieel: vouwbaar en met Glance Bar

Microsoft kwam vorig jaar augustus met de Surface Duo. Nu is het tijd voor een tweede generatie smartphone, welke voorzien is van prima specificaties en een ‘Glance Bar’.

Microsoft Surface Duo 2

Microsoft heeft haar tweede vouwbare smartphone aangekondigd. De eerste generatie die vorig jaar werd aangekondigd onder de naam Microsoft Surface Duo is overigens nooit verschenen in Nederland. In tegenstelling tot het voorgaande model, is deze versie voorzien van high-end specificaties. Dit zien we terug aan de aanwezigheid van de Snapdragon 888 chipset, welke dus uiteraard ook voorzien is van 5G-ondersteuning.

De telefoon biedt een triple-camera met een 12 megapixel hoofdlens, 16MP groothoeklens en een 12 megapixel telefotolens. Er is geen secundair scherm bij de Microsoft Surface Duo 2; alleen opengeklapt heb je toegang tot een 8,3 inch display. Deze biedt een 90Hz verversingssnelheid. In de power-button is de vingerafdrukscanner geplaatst en een speciale functie is de Glance Bar. Dit is een doorlopend scherm aan de zijkant, waarbij je bijvoorbeeld ziet hoeveel berichten je hebt, of welke andere notificaties er zijn.

De nieuwe smartphone van Microsoft moet ook werken met een speciale ‘pen’ die middels een magneet aan de achterkant kan worden bevestigd van de Microsoft Surface Duo 2. Microsoft brengt het nieuwe apparaat uit met Android 11. Het apparaat zou geoptimaliseerd moeten zijn voor het spelen van verschillende games.

De Microsoft Surface Duo 2 verschijnt vanaf 21 oktober in de Verenigde Staten. De prijs start bij 1500 dollar. Over een komst naar Europa en dus Nederland is niets bekend. Een goede indruk van de nieuwe telefoon krijg je middels onderstaande video.