Microsoft Surface Duo uitgebracht: vouwbare smartphone met Android

Microsoft keert terug met haar eigen smartphone. De fabrikant heeft nu de Microsoft Surface Duo uitgebracht, een vouwbare smartphone met Android.

Surface Duo uitgebracht

We hebben in de afgelopen tijd al meermaals berichten binnen zien komen over de Microsoft Surface Duo. Het is na lange tijd weer een smartphone van het bedrijf, en deze keer ook een vouwbare én voorzien van Android. Als we de Nokia X niet meetellen, is het tevens de eerste Android-telefoon van het bedrijf.

Er is een dubbel 5,6 inch AMOLED-scherm, ondersteuning voor de Surface Pen en de één jaar oude Snapdragon 855 processor van Qualcomm. Opvallend is dat draadloos opladen en zelfs NFC gemist moeten worden. Er is 6GB werkgeheugen, 128/512GB aan opslagruimte en een 3577 mAh accu met 18W snelladen. Verder is er een enkele 11 megapixel camera voor het maken van foto’s.

De Microsoft Surface Duo komt vanaf 10 september naar Amerika voor een bedrag van 1399 dollar. Of het ook in Europa uitgebracht wordt is niet bekend.