Gboard toetsenbord krijgt optie voor scannen van tekst

Een nieuwe functie is ontdekt in Gboard. De toetsenbord-app wordt uitgebreid met een optie die het mogelijk maakt om tekst te scannen. Met die tekst kun je vervolgens aan de slag.

Scan-tool in Gboard

In de code van een nieuwe versie van Gboard toetsenbord, is een interessante nieuwe functie ontdekt. Gebruikers krijgen de mogelijkheid om de scan-tool te gebruiken. Deze laat je tekst scannen en hier vervolgens mee aan de slag gaan. De functie is nu in het ontwikkelstadium van de bèta ontdekt, en zal later in een definitieve versie beschikbaar komen. Wanneer dit staat te gebeuren is niet bekend, wel is de werking bekend.

Om de functie te gebruiken, opent de gebruiker eerst het Gboard-toetsenbord en tikt vervolgens op de knop “Scan tekst”. Vervolgens wordt een zoekervenster geopend waarin de gebruiker een foto van de tekst kan maken. Zodra de foto is gemaakt, markeert Gboard de tekst in de afbeelding. De gebruiker kan vervolgens de tekst selecteren en invoegen in zijn tekstinvoer.