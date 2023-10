Google Pixel 7-serie krijgt handige Gboard-optie van Pixel 8

De Pixel 8-serie is voorzien van een handige toetsenbord-optie. Deze functionaliteit gaan we terug zien bij de Pixel 7-modellen. Het gaat om een functie die te maken heeft met de meertaligheid.

Meertalige ondersteuning voor Pixel 7

De Google Assistent op de Pixel 7, Pixel 7 Pro en de Pixel 7a krijgt binnenkort meertalige ondersteuning bij het gebruik van spraakinvoer voor Gboard. Dit blijkt uit een helppagina van Google.

De functie werd eerder deze maand geïntroduceerd op de Pixel 8-telefoons. Met meertalige ondersteuning kan Google Assistent de taal detecteren die door de gebruiker wordt gesproken, zonder dat de gebruiker handmatig van taal hoeft te wisselen in de instellingen.

Het is een handige functie voor mensen die meerdere talen spreken. Google heeft nog niet bekendgemaakt wanneer de functie voor de Pixel 7 wordt uitgerold. De functie wordt uitgerold als onderdeel van een toekomstige update. Het is niet bekend of de functie ook naar oudere Pixel-apparaten komt.

Google Pixel 7 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 559,00 euro

Google Pixel 7a Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 479,00 euro