Google Pixel 8, Pixel 8 Pro en Watch 2 te koop in Nederland

Vanaf vandaag kunnen we de nieuwe Pixel 8, Pixel 8 Pro en de Pixel Watch 2 kopen in Nederland. Eerder deze maand werden de nieuwe Pixel-producten door Google aangekondigd.

Pixels verkrijgbaar in Nederland

Begin deze maand was er het Made by Google-event. Daar konden we kennismaken met de nieuwe telefoons van Google. Drie producten die daar aangekondigd zijn, komen ook naar Nederland. Dit zijn de Pixel 8, de Pixel 8 Pro en ook de Pixel Watch 2 kunnen we aanschaffen in ons land. Tevens komen de Pixel 8 en Pixel 8 Pro verkrijgbaar in België, voor het eerst.

Pixel 8

De Pixel 8 is een compacte smartphone met een 6,2 inch OLED-scherm met Full-HD+ resolutie. Het scherm heeft een variabele verversingssnelheid die ligt tussen de 60 en 120Hz. De Pixel 8 wordt aangedreven door de Google Tensor G3-processor en heeft 8GB werkgeheugen. Er is keuze uit 128GB of 256GB opslagruimte.

De camera is een van de belangrijkste kenmerken van de Pixel 8. De hoofdcamera heeft een resolutie van 50 megapixel en de groothoeklens heeft een resolutie van 12 megapixel. De camera is uitgerust met een aantal functies, zoals nachtmodus en portretmodus, waarmee je prachtige foto’s en video’s kunt maken.

Pixel 8 Pro

De Google Pixel 8 Pro is de meest geavanceerde smartphone uit het rijtje. Het toestel heeft een 6,7 inch AMOLED-scherm met QHD+ resolutie en een variabele verversingssnelheid van 1-120Hz. De Pixel 8 Pro wordt aangedreven door de Google Tensor G3-processor en heeft 12GB werkgeheugen. Er is keuze uit 128GB, 256GB of 512GB opslagruimte.

De camera is een van de belangrijkste kenmerken van de Pixel 8 Pro. Het toestel heeft een triple-camera-systeem met een 50 megapixel hoofdcamera met OIS, een 48 megapixel zoomlens met 5x zoom en een 48 megapixel groothoeklens. De camera is uitgerust met een aantal functies, zoals nachtmodus en portretmodus, waarmee je prachtige foto’s en video’s kunt maken.

De twee Pixel-modellen krijgen 7 jaar lang updates.

Pixel Watch 2

Voor de Google Pixel Watch 2 heeft Google tal van verbeteringen klaargezet. De Pixel Watch 2 is voorzien van de nieuwe Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 processor, die een verbetering van 30% in batterijduur zou moeten bieden ten opzichte van de vorige generatie. Het horloge heeft 2 GB aan werkgeheugen en draait op Wear OS 4, de nieuwste versie van Google’s smartwatch-besturingssysteem. De batterij heeft een capaciteit van 306 mAh, wat moet volstaan voor een dag gebruik. In 30 minuten kan het horloge voor 12 uur worden opgeladen.

Het horloge heeft een 1,2 inch AMOLED-scherm met een resolutie van 384 x 384 pixels. De diameter van het horloge is 41 mm.

Je kunt de nieuwe producten vinden bij Belsimpel, Mobiel, Odido en bij Coolblue.

Google Pixel 8 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1099,00 euro