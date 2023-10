Pixel 8 kan eindelijk gezichtsherkenning gebruiken voor betalingen

Eindelijk heeft Google werk gemaakt van verbeteringen voor de gezichtsherkenning. Die zien we terug bij de Pixel 8-serie, waarbij ‘face unlock’ voor betalingen gebruikt kan worden.

Gezichtsherkenning voor betalingen

Woensdag schreven we over de aankondiging van de Pixel 8-serie. De nieuwe smartphonereeks heeft verschillende verbeteringen meegekregen, en één daarvan is te vinden bij de gezichtsherkenning van het toestel. Bij de Pixel 7 en voorgaande toestellen was deze enkel geschikt om het toestel mee te ontgrendelen, bij de Pixel 8-serie zijn hier eindelijk verbeteringen in doorgevoerd.

De camera van de Pixel 8 en Pixel 8 Pro kan voortaan gebruikt worden om mobiele betalingen te autoriseren. Dit betekent dat je voortaan een betaling kunt voldoen door gezichtsherkenning te gebruiken. Voorheen kon dit niet, omdat deze manier bij die toestellen als onveilig werd gezien. Bij de Pixel 8 en Pixel 8 Pro moet de nieuwe Tensor G3 chipset, samen met geavanceerde algoritmes ervoor zorgen dat je nu toch veilig gezichtsherkenning hiervoor kunt gebruiken.

Op verschillende Android-toestellen en ook de iPhone-modellen kun je al langere tijd gezichtsherkenning gebruiken om mobiel te betalen of om bijvoorbeeld in te loggen bij de app van je bank.