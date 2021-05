Samsung Galaxy Tab A7 Lite wordt goedkope tablet: specs en beelden uitgelekt

Samsung werkt aan een nieuwe tablet en die zullen we binnenkort officieel gaan zien. Nu al is er het één en ander uitgelekt, zodat we een goed beeld krijgen van de nieuwe Galaxy Tab A7 Lite. Wat kunnen we verwachten van het apparaat?

Galaxy Tab A7 Lite onderweg

Er is nieuwe informatie over een nog onaangekondigde tablet van Samsung. Het apparaat draagt de naam Galaxy Tab A7 Lite en moet een heel betaalbare instaptablet worden. Met dank aan de doorgaans goed geïnformeerde bron Winfuture komen we nu al van alles te weten over de tablet. Het apparaat zal een 8,7 inch LCD-scherm meekrijgen met een vrij ongebruikelijke resolutie van 1340 x 800 pixels. Voorop zal er een 2 megapixel front-camera te vinden zijn, welke ook kan filmen in 720p.

De achterkant is voorzien van een 8 megapixel camera, welke ook overweg kan met Full-HD filmen. De Duitse bron meldt dat de Galaxy Tab A7 Lite voorzien wordt van een MediaTek MT8768c octa-core processor, samen met 3GB aan werkgeheugen en een opslagruimte van 32/64GB. Dit geheugen kan uitgebreid worden met een geheugenkaart.

Samsung zal de tablet voorzien van een 5100 mAh accu, welke ook overweg kan met snelladen. Welk wattage dit is, wordt nog niet gemeld. De Samsung Galaxy Tab A7 Lite krijgt verder Android 11, Bluetooth 5.0 en WiFi ac, een GPS ontvanger en natuurlijk de eigen One UI schil over Android. Van de tablet zal zowel een WiFi als een 4G-model verschijnen. Het WiFi model zou in de winkels moeten liggen voor een bedrag rond de 150 euro. Het is nog niet bekend wanneer Samsung de Tab A7 Lite presenteert.