Betaalbare en interessante TCL 20L en TCL 20L+ uitgebracht in Nederland

Het aantal toestellen in het portfolio van TCL staat in ons land op vier. De twee laatst aangekondigde toestellen zijn vanaf nu ook verkrijgbaar in Nederland. Het gaat om de interessante TCL 20L en TCL 20L+.

TCL 20L(+) in Nederland

Nadat we eerder in Nederland al de TCL 20 SE en TCL 20 5G zagen in de Nederlandse winkels, is het nu de beurt aan twee andere toestellen van de fabrikant. Het moederbedrijf van Alcatel brengt de TCL 20L en TCL 20L+ uit in ons land. De toestellen tonen veel overeenkomsten met elkaar. De verschillen hebben betrekking op de cameraopstelling en het geheugen.

TCL geeft de 20L-serie een 6,67 inch Full-HD+ beeldscherm met een cirkelvormige opening voor de 16 megapixel front-camera. Beide toestellen worden aangedreven door een Snapdragon 662 octa-core chipset en hebben een 5000 mAh accu met 18W sneller laden. Bovenop Android 11 is de minimalistische TCL UI te vinden, welke we eerder besproken hebben in de TCL 20 SE review. Later zal de telefoon een update krijgen naar Android 12. Voor een periode van twee jaar wordt ieder kwartaal een nieuwe beveiligingsupdate verspreid.

De camera van de TCL 20L heeft een quad-camera met 48MP hoofdlens, bij de TCL 20L+ is dit een 64MP hoofdlens. We zien verder een 8 megapixel groothoeklens, 2MP macrolens en een dieptesensor van eveneens 2 megapixel. Een ander verschil is dus de geheugenconfiguratie. De TCL 20L heeft 4GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Bij de TCL 20L+ is dit 256GB aan interne opslagruimte en 6GB werkgeheugen.

De TCL 20L is verkrijgbaar bij Bol.com en Belsimpel. Ook de TCL 20L+ kun je voor een scherpe prijs in huis halen bij Belsimpel en Bol.com.

TCL 20L Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 184,00 euro