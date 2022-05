Oppo presenteert haar tweede tablet: Oppo Pad Air

De tweede tablet van fabrikant Oppo is een feit. Het merk heeft het doek van de Oppo Pad Air gehaald, een naam die wel heel veel lijkt op die van Apple.

Oppo Pad Air

Nadat we eerder dit jaar al kennis konden maken met de Oppo Pad, is het nu de beurt aan de tweede tablet van het Chinese merk. Het is de Oppo Pad Air, een naam die goed gejat lijkt te zijn van Apple, die al lange tijd de naamvoering iPad Air gebruikt. Met een gewicht van 440 gram is het apparaat best een lichtgewicht.

De tablet beschikt over een 10,36 inch IPS LCD scherm met een resolutie van 2000 x 1200 pixels en een standaard verversingssnelheid van 60Hz. Daarbij komen we een Snapdragon 680 chipset tegen van Qualcomm en biedt de tablet quad-speakers met Dolby Atmos technologie. Voor de foto’s is de Oppo Pad Air uitgerust met een 8MP camera achterop en een 5MP front-camera.

Het werkgeheugen van de Air komt uit op 4GB/6GB en de interne opslagruimte van 64GB/128GB kan uitgebreid worden middels een geheugenkaart. De tablet verschijnt enkel als WiFi-versie, en komt dus niet op de markt met een simkaartslot. Aan boord van het toestel is een 7100 mAh accu die met 18W opgeladen kan worden. Android 12 met de eigen ColorOS skin zorgen voor de software-ervaring.

De Oppo Pad Air is vooralsnog alleen aangekondigd voor de Chinese markt. Daar begint de prijs bij ongeveer 180 euro, exclusief belastingen en toeslagen. Of de tablet ook in Europa uitgebracht gaat worden, is op dit moment niet bekend. De eerste Oppo Pad is vooralsnog niet beschikbaar in onze regio.