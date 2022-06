Oppo A77 met stijlvol design aangekondigd; ook drie Enco-headsets getoond

Oppo heeft een aantal nieuwe producten gepresenteerd. Het is een nieuwe smartphone en drie nieuwe headsets. Maak kennis met de Oppo A77 (met 5G) en de Enco-headsets. We zetten de details van de nieuwe producten op een rijtje.

Oppo A77 aangekondigd

De A-serie van Oppo is uitgebreid met een nieuw toestel. De smartphonefabrikant haalt het doek van de Oppo A77, een nieuw toestel met ondersteuning voor het 5G-netwerk en prima specificaties voor een prijs die onder de 300 euro ligt. Maar wat krijg je voor dat geld bij Oppo?

De Oppo A77 is een stijlvol vormgegeven toestel met een 6,56 inch LCD-scherm, welke een HD+ resolutie biedt met 90Hz verversingssnelheid. Oppo levert de smartphone met de MediaTek Dimensity 810 chipset, samen met 4GB/6GB aan werkgeheugen en 64GB/128GB aan opslagruimte. Natuurlijk zien we Android 12 terug, samen met de ColorOS skin. De Oppo A77 krijgt verder een dual-camera met 48MP en 2MP dieptelens en een 8MP front-camera. Andere opties die aanwezig zijn, zijn onder andere NFC, WiFi 2.4GHz en 5GHz, dual-sim en een 5000 mAh batterij met 33W snelladen. De komst van de A77 is opvallend, aangezien twee maanden geleden al de Oppo A76 aangekondigd werd.

Voor een bedrag van 279 euro kun je de Oppo A77 kopen bij T-Mobile, Vodafone, KPN, Mobiel en Coolblue, eventueel ook in combinatie met abonnement.

Oppo A77 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend

Enco headsets

Oppo heeft ook drie nieuwe headsets aangekondigd. Allereerst is er de Enco X2. Deze headset biedt een Hi-Fi audio-ervaring met een akoestisch systeem. Verder worden dankzij ANC omgevingsgeluiden goed gefilterd, is er een lichtgewicht ontwerp van slechts 4,7 gram en gaat de hoofdtelefoon, in combinatie met de case 40 uur lang mee. De prijs komt uit op 199 euro.

Voor 69 euro heb je de Enco Air 2, een headset een krachtige, diepe bass, kristalachtige middentonen en heldere hoge tonen, zo stelt Oppo. Middels nieuwe geluidseffecten moet het zanggeluid rijker en gedetailleerder voelen, terwijl de bas dieper en krachtiger is. De headset heeft genoeg batterij voor 4 uur, of 24 uur met case. Voor een bedrag van 79 euro gaat de Enco Air 2 Pro mee naar huis. Deze beschikken over ANC en moeten het gevoel geven alsof je een concert bijwoont met kristalhelder geluid. De accu houdt het 7 uur lang uit, met de oplaadcase 28 uur.