Scherpe aanbieding: 7GB internet met Oppo A16 voor €15 per maand

We zijn gestuit op een hele interessante aanbieding, die misschien wel heel interessant is voor je. Bij een sim-only abonnement met 7GB aan mobiel internet, krijg je de Oppo A16 gratis. De aanbieding geldt nog een aantal dagen.

7GB data en gratis Oppo

Zo nu en dan wordt er gestunt met interessante aanbiedingen. DroidApp heeft nu een interessante aanbieding gevonden, waarbij je voor een nette prijs een sim-only abonnement afsluit, waarbij je een Oppo A16 krijgt. De details zetten we hieronder op een rij.

Het is een abonnement van Budget Mobiel, waarbij je gebruik maakt van het netwerk van KPN. Iedere maand krijg je voor 15,00 euro per maand, onbeperkte belminuten, onbeperkt sms’en en 7GB aan internet, wat je binnen de EU mag gebruiken. De eerste drie maanden betaal je 10,00 euro per maand bij een tweejarig abonnement, al kun je er ook voor kiezen om hem voor één jaar af te sluiten. Dan betaal je ook 15,00 euro per maand, maar betaal je nog wel 21,00 euro voor het toestel. De aansluitkosten van 15,00 euro betaal je eenmalig bij je eerste factuur.

De aanbieding is tot en met 10 juli verkrijgbaar bij Mobiel. Wil je je nummer behouden en loopt je abonnement binnen drie maanden af, dan is dat geen probleem.

De Oppo A16 is een leuke budget-smartphone die goed uit de testen komt. Er is een 6,52 inch HD+ scherm met een 8 megapixel front-camera. Achterop is er een triple-camera met 13MP hoofdsensor. De smartphone biedt 64GB uitbreidbare opslagruimte, een MediaTek Helio G35 octa-core chipset, 5000 mAh accu, vingerafdrukscanner aan de zijkant en Android 11.