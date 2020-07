Samsung rolt update uit voor Galaxy A41, One UI 2.1 voor A71

Twee toestellen uit de Galaxy A-serie van Samsung worden bijgewerkt met een nieuwe software-update. De Galaxy A41 krijgt een nieuwe update aangeboden, net als de Galaxy A71. Voor die laatste wordt One UI 2.1 uitgerold.

Update voor Galaxy A71

Gebruikers van de Samsung Galaxy A41 en Galaxy A71 kunnen vanaf nu een nieuwe update binnenhalen voor hun device. We beginnen hierbij bij de Galaxy A71. Voor dit toestel rolt Samsung in Nederland de One UI 2.1 update uit, zo laten verschillende lezers weten. Deze bevat verschillende verbeteringen die de gebruiksvriendelijkheid ten goede komen. De camera is uitgebreid met enkele handige opties zoals de Enkele-opname, Night Hyperlapse en verbeteringen in de galerij. Vergelijkbare foto’s kunnen daarmee gebundeld worden. Ook heeft Samsung de Galaxy A71 de beveiligingsupdate van juni 2020 meegegeven.

Galaxy A41

Voor de Samsung Galaxy A41 staat er ook een update klaar. Dit toestel wordt voorzien van beveiligingsupdate juni 2020, samen met nog een aantal verbeteringen. Samsung belooft verbeteringen voor de vingerafdrukscanner, en ook verbeterde stabiliteit van de camera. In de changelog staat verder dat de algehele stabiliteit van functies is verbeterd. Dit is een breed begrip, maar het moet ongetwijfeld ervoor zorgen dat de Galaxy A41 nog prettiger is in gebruik.

De updates zijn vanaf nu beschikbaar. Als de update gedownload kan worden, krijg je hiervan een melding op je telefoon.

