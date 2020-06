Nieuwe (beveiligings-) update voor de Galaxy A41 en Nokia 7.2

Samsung en Nokia rollen voor een paar van hun toestellen een nieuwe update uit. Er staat een update klaar voor de Nokia 7.2 en de Samsung Galaxy A41.

Update voor Galaxy A41

Er staat een update klaar voor de Samsung Galaxy A41. Dit is tevens de eerste update die voor het toestel beschikbaar is gesteld door de Zuid-Koreaanse fabrikant. Er is geen nieuwe security-patch, maar de ongeveer 170MB grote update brengt wel een aantal andere verbeteringen. Als eerst is de stabiliteit van de camera verbeterd, zo meldt de changelog. Het andere punt dat aangestipt wordt is dat de ‘algehele stabiliteit van functies verbeterd is’. Waarschijnlijk gaat het om verbeteringen op de achtergrond.

Nokia 7.2

Wim laat ons weten dat er voor de Nokia 7.2 ook een update beschikbaar is. De smartphone krijgt beveiligingsupdate mei 2020 aangereikt. De update brengt daarnaast verbeteringen in het systeem, net als in de user interface. Het is dezelfde changelog als bij de Nokia 6.2, die van de week eenzelfde update kreeg.

Als de update beschikbaar is, krijg je hiervan een melding op je smartphone.

Samsung Galaxy A41 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 275,00 euro