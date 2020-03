Samsung Galaxy A10 in aanbieding bij Aldi: dit moet je erover weten

Alweer heeft supermarktketen Aldi een nieuwe smartphone in de reclamefolder gezet. Deze keer is het de Samsung Galaxy A10 die je voor 139 euro kunt aanschaffen. In dit artikel vertellen we je of het een goede aanbieding is, en waar je op moet letten.

Galaxy A10 bij Aldi

Om de zoveel tijd kun je bij supermarkt Aldi terecht voor wat elektronica. Dit keer stunt de supermarkt met een toestel van Samsung. Vanaf woensdag 25 maart kun je de Samsung Galaxy A10 kopen voor 139,00 euro. Voor dat bedrag krijg je een toestel met een 6,2 inch HD+ beeldscherm en een Exynos octa-core processor. Daarbij kun je foto’s maken met de 13 megapixel camera of 5 megapixel front-camera. Ook kan er in Full-HD gefilmd worden.

Qua specificaties is de Samsung Galaxy A10 verder prima uitgerust. Zo vinden we 2GB aan werkgeheugen terug en komt het interne geheugen uit op 32GB. Dit kun je uitbreiden met een geheugenkaart van maximaal 512GB. NFC moet helaas gemist worden, net als 5GHz WiFi en ook het opladen gaat enkel via de Micro-USB kabel. De accucapaciteit komt uit op 3400 mAh. Op dit moment draait de A10 op Android 9 Pie.

Een goede aanbieding?

Aldi geeft je bij aanschaf van de Galaxy A10 nog een gratis simkaart van AldiTalk, een prepaid-kaart dus. Overigens is de telefoon simlockvrij dus kun je gewoon een eigen provider gebruiken. Heb je geen hoge eisen aan een nieuwe smartphone, dan is de Samsung Galaxy A10 een prima keuze. Je hoeft voor de aanbiedingsprijs niet direct naar de Aldi te rennen. Hij is voor 139 euro ook verkrijgbaar bij Mobiel en Belsimpel, en je vind hem ook bij Bol.com, Amazon en Samsung.

Leestip: De 9 beste smartphones tot 300 euro (01/2020)