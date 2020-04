Samsung Galaxy Tab S6 Lite komt naar Nederland voor vriendelijke prijs

Samsung brengt een nieuwe tablet uit in de Tab S6-serie. De Samsung Galaxy Tab S6 Lite komt naar Nederland voor een prijs van 379 euro. Voor dit geld krijg je een vrij uitgebreide tablet met een 10,4 inch beeldscherm.

Galaxy Tab S6 Lite

De Samsung Galaxy Tab S6 Lite ‘hing al in de lucht’, maar nu is hij ook daadwerkelijk officieel aangekondigd. De Koreaanse fabrikant brengt de nieuwe tablet ook in ons land uit, zo wordt duidelijk. De Samsung Galaxy Tab S6 Lite is de kleinere variant van de Tab S6 en beschikt over een 10,4 inch TFT-scherm, dus geen AMOLED-display. Het scherm levert een resolutie van 2000 x 1200 pixels. In de bovenste rand zit een 5 megapixel front-camera.

Samsung heeft de Galaxy Tab S6 Lite uitgerust met een enkele 8 megapixel camera aan de achterzijde, een Exynos octa-core processor, 4GB RAM en 64/128GB aan opslagruimte. Er is een 7040 mAh accu en deze kan opgeladen worden via de USB-C aansluiting. De tablet biedt ook voor de muziekliefhebber wat extra’s. Zo is er een 3,5 millimeter aansluiting voor een headset en zijn er AKG dual-speakers. Vanuit de doos draait het toestel op Android 10 met One UI 2.

Er is ook de vernieuwde S Pen. Deze moet je hetzelfde verfijnde gevoel geven als een balpen, maar heeft meer opties. Er kan heel precies geschreven en getekend worden met de punt van 0,7 millimeter. Ook handgeschreven notities in Samsung Notes kunnen eenvoudig omgezet worden in getypte tekst en de pen geeft in Samsung-apps nog veel meer extra mogelijkheden.

Degenen die een Galaxy Tab S6 Lite aanschaffen krijgen vier maanden YouTube Premium cadeau, al wordt dit na vier maanden omgezet in een betaald abonnement. Vanaf 30 april is de Galaxy Tab S6 Lite verkrijgbaar in Nederland. De versie met WiFi is er vanaf 379 euro. De 4G-versie is er vanaf 439 euro. Degenen die tussen 16 april en 29 april een pre-order plaatsen, krijgen een Book Cover cadeau. De tablet is direct te bestellen bij Coolblue, de Samsung Shop en Bol.com.