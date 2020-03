Samsung Galaxy Tab S6 Lite op komst: eerste details en foto opgedoken

Samsung werkt aan een nieuwe tablet die binnenkort het levenslicht moet zien. De tablet krijgt de naam Samsung Galaxy Tab S6 Lite en moet een goedkopere variant zijn op de vorig jaar verschenen Galaxy Tab S6.

Galaxy Tab S6 Lite gespot

De Samsung Galaxy Tab S6 Lite is ontdekt. De nieuwe Android-tablet moet goedkoper zijn dan de huidige Galaxy Tab S6, welke vorig jaar uit werd gebracht. Uiteraard zal het Lite-model zich dan ook niet als high-end tablet bestempelen. Als de geruchten kloppen krijgt de Tab S6 Lite een 10,0 inch beeldscherm met afgeronde hoeken. Daarbij wordt natuurlijk ook de S Pen meegeleverd.

Verwacht wordt dat het apparaat een Exynos 9611 chipset meekrijgt, 4GB aan werkgeheugen en 64- of 128GB aan interne opslagruimte. Bovenop de interface van Android 10 legt Samsung haar eigen One UI skin, zoals we die ook van de smartphones kennen. Meer details, zoals over de accucapaciteit en de camera(‘s) is niets bekend vooralsnog. Vermoedelijk komt de prijs van de tablet rond de 400 euro te liggen.

Het is onbekend wanneer Samsung de nieuwe Galaxy Tab S6 presenteert. Wanneer we hierover meer informatie hebben, zal DroidApp je natuurlijk op de hoogte houden.