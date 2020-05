Samsung heeft haar relatief betaalbare tablet uitgebracht in de Nederlandse winkels. Het gaat om de Samsung Galaxy Tab S6 Lite die ook met vernieuwde S Pen verschijnt.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite in Nederland

De nieuwe Samsung Galaxy Tab S6 Lite is vanaf nu verkrijgbaar in Nederland. De tablet werd eerder door Samsung al aangekondigd en is net als zijn duurdere broer voorzien van de fijne S Pen. Met deze stylus kun je extra acties uitvoeren, zoals slim tekst selecteren door de pen boven het scherm te houden. Daarnaast kun je een presentatie ermee bedienen, in- en uitzoomen in de galerij-app en natuurlijk tekenen en schrijven. Doe je dit schrijven in de Samsung Notes-app, dan kan de geschreven tekst automatisch omgezet worden in getypte tekst.

De Samsung Galaxy Tab S6 Lite is uitgerust met een 10,4 inch beeldscherm met een resolutie van 2000 x 1200 pixels. Aan boord vinden we verder een snelle octa-core processor, een 8 megapixel camera achterop, 5 megapixel front-camera en stereo-speakers. Samsung levert de tablet met 4GB werkgeheugen en 64/128GB aan opslagruimte. Daarbij heeft de Tab S6 Lite een 7040 mAh accu meegekregen.

Natuurlijk is de Samsung Galaxy Tab S6 Lite direct voorzien van Android 10 en ligt hier de nieuwe One UI skin van Samsung overheen. Je kunt bij de tablet kiezen uit de kleuren Oxford Gray en Angora Blue. De WiFi-versie van de Tab S6 Lite kost je 379 euro, kies je voor de 4G-versie dan is deze er voor 439 euro. Je kunt de tablet direct kopen bij Coolblue, Bol.com, MediaMarkt, Amazon en Samsung zelf.