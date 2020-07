Samsung Galaxy Z Fold 2 foto duikt op: Samsung slaat nieuwe weg in

Er is meer informatie over de nieuwe vouwbare smartphone van Samsung. We kennen al de Z Flip en de Fold, maar binnenkort gaan we de Galaxy Z Fold 2 zien. Deze foldable smartphone zien we nu verschijnen op een foto.

Galaxy Z Fold 2

Samsung komt met een derde vouwbare smartphone. Na de eerste generatie Fold en de Galaxy Z Flip komt de fabrikant binnenkort met de Galaxy Z Fold 2. Nieuw is dus de ‘Z’ in de naam van de Fold, die we bij de huidige Fold nog niet zagen. Een betrouwbare bron heeft een foto gedeeld van het apparaat, al is deze nog niet haarscherp. Toch krijgen we een duidelijk beeld van hoe de nieuwe Galaxy Z Fold 2 er uit zal komen te zien.

De Samsung Galaxy Z Fold 2 komt er, vermoedelijk net als bij de Note 20, in een bronzen kleur. Daarbij heeft de smartphone een vergelijkbare camera-module. Het toestel lijkt ook een stuk dunner. Interessant is ook de buitenzijde. Waar we bij Fold nog een relatief klein extern scherm zagen, is die bij de nieuwe Fold veel groter.

We verwachten dat de nieuwe Galaxy Z Fold 2 wordt geteast tijdens de aankondiging van de Galaxy Note 20, op 5 augustus. Een definitieve aankondiging verwachten we eigenlijk pas op een later moment.

