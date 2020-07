Teaser laat zien wat we van Samsung kunnen verwachten volgende week

Volgende week heeft Samsung een aankondiging gepland staan. Tijdens Samsung Unpacked zullen we 5 nieuwe producten gaan zien. Dankzij een teaser komen we daarover meer te weten.

Teaser van Samsung

Op 5 augustus zal het doek van een aantal nieuwe producten van Samsung gehaald worden. We schreven eerder deze week al dat het hier zal gaan om vijf nieuwe producten. Eigenlijk van alle producten hebben we in de afgelopen tijd veel gehoord en gezien. Een teaser geeft nu nog meer duidelijkheid.

In een 30 seconden durende video worden we alvast warm gemaakt voor Samsung Unpacked 2020. Hoewel de producten niet nadrukkelijk genoemd worden, zien we ze aan het eind wel in een schaduw geplaatst. Hieruit kunnen we duidelijk de producten opmaken.

Natuurlijk zien we dan de nieuwe Galaxy Note 20-serie. Vorige week verscheen hier al uitgebreide informatie over, toen info over de Galaxy Note 20 uitlekte en er ook foto’s en nieuws verscheen over de Galaxy Note 20 Ultra.

Verder zien we een vouwbare smartphone, waarbij eerder werd gesproken over de Samsung Galaxy Z Fold 2. Ook de nieuwe Samsung Galaxy Watch 3 zullen we gaan zien, net als de Galaxy Buds Live oortjes en de nieuwe Galaxy Tab S7/S7+ tablet.,

Op 5 augustus zal Samsung alle informatie delen, en zullen we je uiteraard helemaal bijpraten op DroidApp.